إيران: حصلنا على معلومات "غير مسبوقة" عن جواسيس "الموساد" في 28 دولة

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا أكدت فيه أنها حصلت على "معلومات فريدة وغير مسبوقة" تكشف عن جواسيس للـ"الموساد الإسرائيلي" في 28 دولة.

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وقالت وزارة الأمن في بيان لها إنه "في أكبر عملية استخباراتية مركبة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لكيان احتلال القدس، تم الحصول على مجموعة فريدة وغير مسبوقة من المعلومات من تلك الأجهزة وبدأت دراستها والاستفادة منها على الفور".

وأضاف أنه "في إطار سلسلة من الأعمال الاستخبارية والهجومية والدفاعية واستخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات، أدت إلى الحصول على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى النتائج الاستخباراتية والأمنية، فإن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني الغاصب، يعد أيضا من بين إنجازات سلسلة العمليات الكبيرة والمتعددة المراحل لهذه الوزارة".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن الكشف عن تفاصيل المعلومات التي تم الحصول عليها يخضع لقواعد حماية وأمان مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالعوامل البشرية المشاركة في هذا المشروع، داخل الأراضي المحتلة وخارجها".

وأضاف البيان أن "هناك قدرا كبيرا من النتائج المفيدة في الاستغلال المعلوماتي والتشغيلي، والتي ستكون أيضا حاسمة في اتخاذ القرارات بشأن المعلومات المتاحة".

والاثنين، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 4 أعضاء بخلية تابعة لجهاز "الموساد"، أدينوا بالضلوع في تفجير مدينة أصفهان العام الماضي.

المصدر: تسنيم