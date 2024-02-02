زعيم حزب "الوطن" التركي: توسع "الناتو" يهدد أمن تركيا لا روسيا فقط

قال زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو برينجك إن توسع حلف "الناتو" شمالا وشرقا يهدد أمن تركيا أيضا، وليس أمن روسيا فحسب.

وأضاف برينجك: "موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي تهديد لأمن روسيا وأمن تركيا، دعونا نركز على جهة الغرب.. تركيا واليونان، لمن القواعد الموجهة هناك؟ ضد تركيا... ومن يقوم بالمناورات العسكرية ضدنا؟".

وأكد أن تطبيع العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة غير متوقع في المستقبل القريب، وذلك ممكن فقط عندما تدرك واشنطن أن سياستها قد فشلت.

وتابع: "بالموافقة على ضم السويد وفنلندا إلى "الناتو" وافقت تركيا على توسع أعدائها إلى الشمال والشرق، والحكومة مسؤولة عن ذلك".

وكان برينجك قد أكد أن الولايات المتحدة عدو لتركيا، وأنه على أنقرة إدراك هذا الواقع.

المصدر: نوفوستي