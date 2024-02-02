كيف حصلت على المعلومات؟.. زاخاروفا تسخر من تقرير "واشنطن بوست" حول محادثات زيلينسكي وزالوجني

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تقرير "واشنطن بوست" حول لقاء زيلينسكي وزالوجني في 29 يناير الماضي ومزاعم "تحسن الوضع على الجبهة في حال إقالة الأخير".

وتساءلت زاخاروفا في منشور عبر "تلغرام" عن الطريقة التي حصلت فيها "واشنطن بوست" على هذه المعلومات الحصرية، داعية متابعيها إلى التصويت على 3 خيارات:

شهود على المحادثات سربوا معلومات للجانب الأمريكي.

أطراف المحادثات أنفسهم أبلغوا الجانب الأمريكي.

الجانب الأمريكي نفسه تجسس على المحادثات.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصدر أوكراني رفيع المستوى، أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 29 يناير.

وأضاف المصدر أن "زيلينسكي قال لزالوجني في الاجتماع إن الأوكرانيين سئموا القتال وأن الداعمين الدوليين أبطأوا المساعدة العسكرية لكييف، ولذا فربما أن تعيين قائد جديد للجيش سيحسن الوضع".

ولفت المصدر حسب الصحيفة إلى أن "زالوجني استبعد أن يتحسن الوضع على الجبهة بسرعة إذا استقال"، وأن زيلينسكي عرض على زالوجني منصبا استشاريا، لكن الأخير رفض.

واعتبر رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف أن غرض زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى كييف الأربعاء الماضي، تقييم الوضع المتأزم بين زيلينسكي وزالوجني وإعطاء التوصيات لهما.

المصدر: RT