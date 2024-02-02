أعلن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن موقف واشنطن الحالي من أوكرانيا يقضي بدعم قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وإصلاحات تؤدي إلى تغيير نظام فلاديمير زيلينسكي.

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وكتب هيرش على منصة Substack: "يقضي المفهوم الحقيقي بالدعم الثابت لزالوجني والإصلاحات التي ستؤدي إلى نهاية نظام زيلينسكي".

ونقل عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لواشنطن يتطلب "التشاور وتكوين فئة من الأوكرانيين الوطنيين الواقعيين" في ظروف المخاطر المرتبطة بـ"محاولات المستفيدين الفاسدين من السياسة الأمريكية لإحباط هذه العملية".

وأشار هيرش إلى أن الخطة الحالية تم وضعها من قبل "المخابرات والهيئات العسكرية" الأمريكية بدون مشاركة البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني.

وتابع: "وضعت الخطة هيئة الأركان العامة الأمريكية والأوكرانية وتعتمد على استثمارات القطاع الخاص، وليس فقط التمويل والمنح الحكومية".

المصدر: نوفوستي