الولايات المتحدة تبقي على استعدادها لإجراء تجارب نووية تحت الأرض

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة تحافظ على استعدادها لإجراء تجارب نووية تحت الأرض.

وقالت مديرة إدارة الأمن النووي الوطنية، نائبة وزير الطاقة الأمريكي جيل هروبي، خلال مؤتمر سنوي للردع النووي في واشنطن، يوم الخميس: "على الرغم من أننا نستخدم هذه المنشأة للتجارب على مستوى ما دون الحرج وللتجارب الخاصة بمنع الانتشار، أكدنا بوضوح أننا لا نخطط لإجراء تجارب على التفجيرات النووية".

وتابعت: "ولكننا نحافظ على استعدادنا لإجراء مثل هذه التجربة، كما هو مطلوب، ونقيمها".

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وكانت هروبي قد صرحت لمجلة "أرمز كونترول توداي" في ديسمبر الماضي بأنه لا توجد لدى الولايات المتحدة حاجة تقنية لاستئناف التجارب النووية.

ولكن حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" صادر في مايو 2020، فإن إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، كانت تدرس إمكانية استئناف التجارب النووية، الأمر الذي أكده جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لإجراء تجربتين نوويتين على مستوى ما دون الحرج، أي بدون إطلاق تفاعل نووي متسلسل.

ومن المخطط له القيام بذلك خلال السنة المالية 2024، التي بدأت اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي وستستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، في ميدان التجارب بولاية نيفادا. لكن إدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية لم تكشف عن أي موعد محتمل لتنفيذ التجربة.

المصدر: تاس