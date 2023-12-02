واشنطن: لا حاجة تقنية لدينا لاستئناف التجارب النووية

أعلنت الإدارة الأمريكية أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة أي حاجة تقنية لاستئناف التجارب النووية.

وأشارت نائبة وزير الطاقة الأمريكي لشؤون الأمن النووي، جيل هروبي، في تصريح لمجلة "Arms Control Today" الأمريكية، إلى أن مدراء المختبرات الوطنية الأمريكية الثلاثة يقدمون تقارير سنوية تتضمن تقييماتهم لما إذا كانت هناك حاجة لاستئناف التفجيرات النووية تحت الأرض لاختبار الأسلحة النووية الأمريكية.

وأضافت: "نقوم بهذه التقييمات خلال 27 سنة تقريبا. وكل عام نخرج بالاستنتاج بأنه لا توجد ضرورة تقنية لإجراء تجارب خاصة بالتفجيرات النووية".

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وأكدت: "نحن على قناعة بأن ترسانتنا تتسم بالأمان والسلامة الازمة".

وفي الوقت ذاته، أكدت نائبة وزير الطاقة أن الولايات المتحدة تقوم بتحديث ميدانها للتجارب النووية في ولاية نيفادا.

وأوضحت أن العمل جار على حفر أنفاق جديدة في الميدان، وأن تحديث البنية التحتية للميدان مرتبط بتزايد حجم الأعمال الجارية فيه.

وأضافت أن الولايات المتحدة تتفهم القلق الذي تشعر به روسيا ودول أخرى بشأن الأعمال في الميدان التجريبي في نيفادا، لكن واشنطن لا تحضر لإجراء تجارب تحت الأرض.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت في ميدان التجارب بولاية نيفادا 33 تجربة دون تفاعل نووي متسلسل منذ عام 1992، حسب البيانات الرسمية.

المصدر: تاس