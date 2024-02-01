فلوريدا ترسل نحو ألف عنصر من الحرس لمساعدة تكساس في الوضع على الحدود

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أن فلوريدا سترسل نحو ألف من أفراد الحرس الوطني لمساعدة تكساس في الوضع على الحدود.

وقال ديسانتيس في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن من المقرر أن تغادر كتيبة من الحرس الوطني إلى تكساس في المستقبل القريب وستتم مساعدتهم من قبل متطوعين مما يسمى بحرس ولاية فلوريدا.

وأوضح أن مهمة المقاتلين ستكون تعزيز الحدود وبناء حواجز إضافية على طولها.

وأضاف: "باعتبارنا سكان فلوريدا، نقول إننا يجب أن نوقف الغزو على الحدود الجنوبية مرة واحدة وإلى الأبد".

وقال ديسانتيس إنه إذا لم يكن لدولة ما حدود، فلا يمكن اعتبارها ذات سيادة، وأدان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية تكساس غيرغ أبوت عن "غزو" المهاجرين واتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم.

ووفقا له، ستتبع تكساس سياستها الخاصة، لأن سلطات البلاد لا تتعامل مع حماية الحدود كما يجب.

المصدر: نوفوستي