البيت الأبيض: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن نفذته أذرع "المقاومة الإسلامية العراقية"

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن المقاومة الإسلامية العراقية، هاجمت القوات الأمريكية في الأردن.

وأوضح كيربي خلال إحاطة قدمها للصحفيين: "نعتقد أن الهجوم الذي وقع في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد اللازمة للقيام به وتنفيذه من قبل مجموعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، والتي تتألف من عدة جماعات من بينها "كتائب حزب الله".

وقتل 3 جنود أمريكيين وجرح 34 جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية تعرف بـ"البرج 22" تقع في منطقة الركبان بمديرية الرويشد، شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.

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واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق بالتورط في الهجوم، وتوعد بمحاسبة كل المسؤولين عن هذا الهجوم في الوقت المناسب بالطريقة التي سيختارها.

وتبنى فصيل "كتائب حزب الله" العراقي الهجوم على القاعدة الأمريكية، بينما نأت إيران بنفسها عن الحادث، وأرجعت الأمر للصراع بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة في المنطقة.

المصدر: تاس