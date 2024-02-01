بهدف مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا.. ستولتنبرغ يخيف الغرب "بشبح المخطط الروسي لإضعاف النفوذ الأمريكي"

زعم أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية اتحدت معا لمحاولة إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.

ويحاول ستولتنبرغ خلال زيارته للولايات المتحدة إقناع حلفاء "الناتو" وشعوبهم بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريا، مخيفا محاوريه مما اسماه "المخطط الروسي لتحدي وإضعاف النفوذ الأمريكي".

وقال ستولتنبرغ "تتعرض قيمنا اليوم للهجوم من قبل قوى خارجية تحاول تقويضها و بنوايا سيئة، فهم يهددون عالمنا الحر، ويتحدون النفوذ الأمريكي علانية، ويحاولون تغيير القواعد العالمية التي تضمن أمننا المشترك، ما جعلنا نعيش في زمن خطير".

وأضاف: "تعمل الصين على تطوير وتحديث أسلحتها دون أي شفافية أو حدود"، متهما بكين بممارسة "سياسات تجارية غير عادلة ومهاجمة جيرانها، فضلا عن رغبتها في الهيمنة على بحر الصين الجنوبي".

وتابع: "بينما تمثل الصين التهديد الأخطر على المدى الطويل، فإن روسيا تمثل التهديد الأكثر إلحاحا الآن"، معربا عن ثقته بأن روسيا "تسعى إلى استعادة مناطق نفوذها وبناء نظام عالمي بديل تضعف فيه قوة الولايات المتحدة ويتفكك فيه الناتو".

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وخلص على أنه يتوجب على دول حلف "الناتو" وحلفائها العمل معا لمقاومة أي نظام يسعى لتقويض هيمنتهم.

وأعلنت روسيا مرارا خلال السنوت الأخيرة عن تزايد نشاط حلف "الناتو" غير المسبوق على حدودها الغربية من خلال توسيع مبادراته التي أطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".

ومن جانبها أعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا والتي تستمر بالزحف نحو حدودها، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل أي عمل قد يشكل تهديدا لمصالحها.

المصدر: نوفوستي