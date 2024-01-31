صرح رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، أن الجيش الأوكراني يخطط لمهاجمة المناطق الروسية المحصنة في الربيع.

ونقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية اليوم الأربعاء عن بودانوف تصريحه: "نحن نقوم بخطوة، وهم يقومون بخطوة، الآن دورهم وعندما ينتهي يأتي دورنا".

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ووفقا لبودانوف "ستبدأ العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في الربيع".

يذكر أن القوات الأوكرانية حاولت شن "هجوم مضاد" في يونيو 2023 لكنه باء بفشل ذريع.

و كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، أن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على التحكم في الأجواء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".

وأعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني باء بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فشلت في "هجومها المضاد"، وأنها إذا لم تتراجع عما تفعله الآن، فسيصبح وجودها كدولة مهددا، وأشار إلى أن كييف، من خلال قصفها أهدافاً مدنية تابعة لروسيا، تريد أن تظهر للشعب والجهات الراعية أنها قادرة على الرد على روسيا.

ويحاول نظام كييف باستمرار شن هجمات إرهابية يستهدف من خلالها البنى التحتية المدنية في المقاطعات الحدودية الروسية لصرف الانتباه عن فشل الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني العام الماضي ولم يحقق من خلاله أي نتائج تُذكر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: نوفوستي + RT