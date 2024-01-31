اندلاع حريق هائل إثر انفجار خط أنابيب غاز في أوكلاهوما الأمريكية (فيديو)

اندلع حريق ضخم إثر انفجار خط أنابيب غاز مساء أمس الثلاثاء في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى الحادث، الذي وقع عند تقاطع طريق NS 154 وطريق EW 29 في مقاطعة بيفر، إلى اندلاع ألسنة لهب شديدة ارتفعت إلى أكثر من 500 قدم في السماء. وكانت شدة الانفجار هائلة لدرجة أنه تم تسجيل بصمة حرارية قوية على صور الأقمار الصناعية.

BREAKING: Massive flames rising from a gas pipeline explosion in Beaver County, Oklahoma pic.twitter.com/6ygiT0BpZi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 31, 2024

واستجابت وكالات الطوارئ بسرعة للوضع الحساس، حيث تم إرسال وحدات من إدارة إطفاء بوكر، وسرعان ما أقاموا محيطا آمنا على مسافة من النيران المشتعلة، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية.

🇺🇸 Une explosion majeure de gazoduc s'est produite, libérant d'énormes flammes s'élevant à des centaines de pieds dans le ciel.



De nombreuses équipes d'urgence et autorités interviennent à Elmwood, Oklahoma, en réponse à une importante explosion incontrôlée de gazoduc.



Des… pic.twitter.com/10R64uc1lM — Fposte (@Fposte_) January 31, 2024

المصدر: "bnnbreaking"