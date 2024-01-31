ماسك: عدد المهاجرين الوافدين الشهر الماضي يفوق عدد المولودين في الفترة ذاتها بالولايات المتحدة

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي تجاوز عدد الأطفال الذين ولدوا في البلاد في الفترة ذاتها.

وكتب ماسك على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أمس الثلاثاء: "تدفق المهاجرين غير الشرعيين يتزايد بشكل كبير، وخلال الشهر الماضي تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عدد الأطفال المولودين في أمريكا".

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واتهم رجل الأعمال الأمريكي في وقت سابق، إدارة الرئيس جو بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن "الأرقام تتحدث عن نفسها".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد عمل كل ما بوسعه لحل قضية الهجرة غير الشرعية، ودعا لمنحه صلاحيات إضافية للتعامل مع الأزمة على الحدود.

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.

وجدير بالذكر أن أمن الحدود والإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية كان من بين المواضيع التي دارت حولها خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما أدى إلى تعطيل التشريع الذي يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

المصدر: تاس