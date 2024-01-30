السيناتور الأمريكي شومر: صياغة اتفاق لمساعدة كييف تسير بصعوبة بالغة

صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بأن عمل أعضاء المجلس للتوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية يسير "بصعوبة بالغة".

وقال شومر خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء: "سيواصل مجلس الشيوخ العمل بشأن الطلب الإضافي (تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا) هذا الأسبوع.. نعلم أنه صعب.. صعب للغاية".

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وأضاف شومر أن الديمقراطيين والجمهوريين "مُلزمون بإطفاء الضجيج وإتمام العمل".

يذكر أن البيت الأبيض يعتزم تمرير تشريع في الكونغرس، يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها.

ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي + RT