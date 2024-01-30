البنتاغون يؤكد إرسال صواريخ GLSDB إلى أوكرانيا

أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال صواريخ GLSDB عالية الدقة إلى أوكرانيا.

وقال رايدر: "كما وعدنا العام الماضي، سنزود أوكرانيا بصواريخ GLSDB كجزء من مبادرة دعم أمن أوكرانيا".

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وأضاف: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن نؤكد مواعيد محددة، ونترك لأوكرانيا الحديث عن أي عمليات تسليم".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن أربعة مصادر أن أوكرانيا قد تتسلم صواريخ GLSDB عالية الدقة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء كجزء من عمليات التسليم المعلن عنها العام الماضي.

ويشار إلى أن GLSDB هي تصميم مشترك بين شركتي "بوينغ" الأمريكية و"سآب" السويدية اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركا صاروخيا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ. وأعلنت شركة "سآب" السويدية أن مدى عمل الصاروخ يصل إلى 150 كلم.

وتم الإعلان عن إدراج GLSDB في إحدى حزم المساعدات العسكرية في فبراير من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي