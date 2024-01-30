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ماكرون: الاتحاد الأوروبي يناقش دعم كييف اقتصاديا وماليا وعسكريا في قمة بروكسل

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ماكرون: الاتحاد الأوروبي يناقش دعم كييف اقتصاديا وماليا وعسكريا في قمة بروكسل
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي سيدرس في القمة التي ستعقد في بروكسل في الأول من فبراير، المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، إلى جانب ميزانية الاتحاد.

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "سيتعين علينا يوم الخميس، إلى جانب ميزانية الاتحاد الأوروبي، اتخاذ قرارات بأنه يجب علينا مواصلة دعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا وعسكريا في مجال المعدات العسكرية والتدريب".

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وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن هذا يتطابق مع نهج الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه "لا ينبغي لروسيا أن تنتصر".

وأشار ماكرون إلى أن أوروبا ستزيد إنتاجها العسكري في حال قررت الولايات المتحدة خفض المساعدات لأوكرانيا وقال: "حتى مع الدعم من الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا هي مشكلتنا نحن في المقام الأول".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، أن زعماء الاتحاد الأوروبي ينوون الإعلان عن عزمهم على "التسريع بشكل عاجل في توريد القذائف والصواريخ إلى أوكرانيا".

المصدر: تاس+RT

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