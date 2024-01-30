 
مباشر

لافروف: نأمل بحل مشاكل مجموعة "إيكواس" عبر الحوار المتكافئ

أخبار العالم

لافروف: نأمل بحل مشاكل مجموعة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvrs

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو بأن يتم حل المشاكل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من خلال حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل.

إقرأ المزيد
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تبلغ مجموعة
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تبلغ مجموعة "إيكواس" رسميا بالانسحاب منها

جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقب مفاوضات لافروف مع  نظيره الغامبي مومودو تانغارا في موسكو اليوم الثلاثاء.

وقال لافروف تعليقا على قرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من "إكواس": "نأمل بأن يتم حل المشاكل التي نشأت في العلاقات بين أعضاء إيكواس، من خلال حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل".

من جانبه، أشار الوزير الغامبي إلى أن بلاده "لم تفاجأ" بخروج الدول الثلاث من "إيكواس"، لكنها تأمل في إمكانية حل هذه الأزمة عبر "الحوار بين الأشقاء".

والأحد الماضي، قررت بوركينا فاسو ومالي والنيجر مغادرة "إيكواس"، مشيرة ببيان مشترك إلى أن المجموعة لم تساعدها في مكافحة الإرهاب بل فرضت عقوبات غير قانونية ضدها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا