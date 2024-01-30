الثانية في يومين.. بحرية الهند تنقذ مركبا إيرانيا للصيد خطفه قراصنة صوماليون (صور)

أعلنت البحرية الهندية تحرير مركب إيراني للصيد خطفه قراصنة، في ثاني عملية خلال يومين ونتج عنها تحرير 19 باكستانيا من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت ليل الاثنين.

وأفاد ناطق باسم البحرية أن السفينة الحربية الهندية INS Sumitra "فرضت تحرير 19 باكستانيا من أفراد الطاقم وسفينة الصيد "النعيمي" التي ترفع العلم الإيراني، لافتا إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 850 ميلا بحريا (1574 كيلومترا) غرب مدينة كوتشي الهندية.

#INSSumitra Carries out 2nd Successful #AntiPiracy Ops – Rescuing 19 Crew members & Vessel from Somali Pirates.

Having thwarted the Piracy attempt on FV Iman, the warship has carried out another successful anti-piracy ops off the East Coast of Somalia, rescuing Fishing Vessel Al… https://t.co/QZz9bCihaUpic.twitter.com/6AonHw51KX — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 30, 2024

وذكر المصدر أن "11 قرصانا صوماليا" احتجزوا أفراد طاقم المركب.

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وأظهرت صور نشرتها البحرية عناصر من القوات الخاصة يصعدون على متن مركب الصيد ليلا فيما ظهروا لاحقا مسلحين بالبنادق وهم يقفون أمام مجموعة من القراصنة الصوماليين الذين بدوا جاثين أمامهم على المركب وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

هذا وتمت عملية الإنقاذ بعد نحو 36 ساعة فقط على إعلان الهند أن قواتها حررت 17 شخصا هم أفراد طاقم مركب صيد يرفع العلم الإيراني وتعرض للخطف أيضا من قراصنة صوماليين.

وقد أثارت عمليات الخطف قبالة الصومال المخاوف من عودة هذه العمليات في المحيط الهندي لتفاقم أزمة الملاحة التي أثارتها هجمات الحوثيين في اليمن.

ونفذ الحوثيون عددا من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن استهدفت مراكب قالوا إنها على صلة بإسرائيل ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة.

المصدر: أ ف ب