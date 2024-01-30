"أزمة تكساس".. مدعون عامون يؤيدون حل أزمة اللاجئين بشكل مستقل ويوجهون رسالة لبايدن

أرسل مدعون عامون في 26 ولاية أمريكية جمهورية، رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعمون فيها تصرفات حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت لحماية جزء من الحدود مع المكسيك "بشكل مستقل".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" ذلك عن رسالة المدعين العامين، مشيرة إلى أنها وجهت أيضا إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، مؤكدين حق ولاية تكساس في الحماية من تدفق المهاجرين.

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ووصفوا هذا الأمر بـ"الغزو" وهو "تدفق ملايين المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تكساس في هجوم منسق على الحدود".

وأضافوا: "هذا غزو، ويجب أن تكون الدول قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الغزو".

يشار إلى أنه في 22 يناير الجاري، ذكرت "فوكس نيوز" أن المحكمة العليا الأمريكية أمرت بإزالة جزء من السياج الشائك بطول 48 كيلومترا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في تكساس، والذي تم تركيبه لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت سلطات ولاية تكساس مرارا أن الإدارة الأمريكية لا تحرس الحدود بشكل صحيح، مما أدى إلى زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت ولاية تكساس بإرسالهم على متن حافلات إلى المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك واشنطن ونيويورك وشيكاغو.

المصدر: تاس