"قفزت فجأة".. سفير روسيا يكشف تصرفا غريبا من ليز تراس خلال لقائه معها يوم بدء العملية العسكرية

قال سفير روسيا في لندن أندريه كيلين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إنه التقى في يوم بدء العملية العسكرية الخاصة مع ليز تراس، التي كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية في ذلك الحين.

وأشار السفير إلى أن تراس تصرفت بشكل غريب- نهضت بشكل مفاجئ وغادرت المكتب أثناء شرحه لها أسباب بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وأضاف السفير: "بعد الاستماع لعدة عبارات، قفزت الوزيرة من مكانها واختفت. أعتقد أن هذه السيدة اعتادت على العمل بهذه الطريقة. لم تستمع إلى الحجج ولم تكن مستعدة لفهم جوهر الوضع. هي فقط تكرر تصريحاتها بشكل مختصر وفي كثير من الأحيان، وهذا كل شيء".

وفي تقرير "بي بي سي"، وصفت تراس، تفسيرات السفير كايلين بأنها "دعاية روسية".

وكانت السفارة الروسية قد أفادت في 24 فبراير 2022، بأن وزيرة الخارجية البريطانية تراس قدمت احتجاجا شديدا إلى السفير الروسي بشأن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت السفارة، أنه تم شرح للجانب البريطاني بالتفصيل أن إحجام دول الناتو، بما في ذلك بريطانيا، عن مناقشة الضمانات الأمنية مع موسكو، إلى جانب رفض أوكرانيا تنفيذ اتفاقيات مينسك، أدى إلى وصول الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود.

ويشار إلى أن ليز تراس كانت قد قدمت استقالتها من منصب رئيسة الوزراء يوم 20 أكتوبر عام 2022 بعد مرور 6 أسابيع فقط على توليها المنصب، بسبب فشل سياساتها الاقتصادية، وسط استياء متزايد بين زملائها في حزب المحافظين الحاكم. وبذلك أمضت تراس في المجموع أقل من 50 يوما كرئيسة للوزراء.

المصدر: نوفوستي