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"لو كان ستيفن هوكينغ حيا".. ماسك يعلن نجاح زراعة أول شريحة دماغية لإنسان

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صورة تعبيرية لشركة Neuralink التي أسسها إيلون ماسك
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نجاح زراعة الشريحة الدماغية الواعدة التي تنتجها شركته "نيورالينك"، في دماغ أول مريض من البشر، مشيرا إلى أنه على طريق التعافي وبصورة جيدة.

وقال ماسك في منشور له على منصة "إكس" ومؤسس "نيورالينك"، إن النتائج الأولية تظهر على أنها ذات نتائج واعدة بعد نجاح زرع الشريحة "تيليباثي".

وأوضح مجددا، "يمكنكم من خلال هذه الشريحة التحكم في هاتفكم أو جهاز الكمبيوتر الخاص بكم، ومن خلالها بأي جهاز تقريبا، بمجرد التفكير".

وأضاف: "سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم... تخيلوا لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع في المزاد.. هذا هو الهدف".

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وأردف: "تظهر النتائج الأولية اكتشافا واعدا لارتفاع عمل الخلايا العصبية".

وأفادت "نيورالينك"، على موقعها الإلكتروني، بأن "الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم".

يشار إلى أن شركة "نيورالينك" التي أسسها ماسك عام 2016 عملت طوال السنوات الماضية على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد.

والغرض من الرقائق هو أن تكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.

وكانت "إدارة الأغذية والأدوية" الأمريكية، قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

المصدر: RT

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