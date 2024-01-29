وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر

قالت مراسلة RT في فرنسا مساء يوم الاثنين إن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الثلاثاء لمناقشة عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر.

وأفادت المراسلة بوجود خلافات إيطالية فرنسية على قيادة العملية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار" لحماية البحر الأحمر وخليج عدن وسط هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف سفنا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضم أكثر من 20 بلدا، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وأطلق عليه اسم "حارس الازدهار".

ومع مرور 12 في المئة من التجارة العالمية عبره، بحسب غرفة الشحن البحري الدولية، يعتبر البحر الأحمر بمثابة "طريق سريع" يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس وبالتالي أوروبا بآسيا.

المصدر: RT