الخارجية الأمريكية تعلن إدراج وزير سوداني سابق في برنامج مكافآت جرائم الحرب

أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج الولايات المتحدة وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

وبحسبما نشرته الخارجية في بيان رسمي اليوم الاثنين فإن هارون الذي خدم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004.

ولهذا السبب تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأمريكية في برنامج واشنطن لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وبعد عدة أيام من اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق.

وهارون هو واحد من 4 مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.

المصدر: رويترز