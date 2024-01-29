كشف الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس عن إنتاج كييف أسلحة بعيدة المدى وذلك قبل الهجوم الصاروخي الروسي يوم 29 ديسمبر 2023 على المجمع الصناعي العسكري في البلاد.

وأشار في لقاء مع قناة يوتيوب "بريموي": "كانت لدينا أسلحة (بعيدة المدى) حتى 29 ديسمبر، ونحن قادرون على إنتاجها".

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ولفت إلى أنه تحدث مع ممثلين عن "مكتب كييف للتصاميم" وسألهم حول ما إذا كان جهاز الأمن الأوكراني قد فتح قضايا جنائية ضد أولئك الذين سربوا معلومات حول موقع مصانع المجمع الصناعي العسكري.

وأضاف كريفونوس إن الإجابة كانت سلبية وانتقد جهاز الأمن الأوكراني. "أنت ترى كم هو مثير للاهتمام أن أجهزتنا الأمنية المتخصصة تدافع عن الوطن. عليها أن تحارب الجواسيس، وهي لا تقوم بذلك على الإطلاق".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم تنفيذ 50 هجمة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.

وفي اليوم نفسه، أكد القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أنه تم تنفيذ ضربة واسعة النطاق على البنية التحتية الحيوية والمرافق الصناعية والعسكرية.

المصدر: rbc.ru