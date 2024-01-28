مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة شرقي البرازيل

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن هيئات الإنقاذ البرازيلية أن طائرة ذات محرك واحد تحطمت في ولاية ميناس جيرايس شرقي البرازيل، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء في إيتابيفا بولاية ميناس جيرايس للوكالة إن طائرة ذات محرك واحد كانت في طريقها من كامبيناس إلى ساو باولو تناثرت صباح الأحد في بلدة إيتابيفا بعد أن بدأت "تتحطم في السماء".

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء أن "أفراد خدمة الإطفاء اكتشفوا جثث 7 أشخاص على متن الطائرة".

وأكدت "فرانس برس" أنه في وقت سابق من الصباح سجلت أمطار غزيرة في المنطقة التي وقعت فيها المأساة. ويواصل ضباط شرطة الولاية العمل في مكان الحادث ويحاولون تحديد سبب الواقعة.

المصدر: نوفوستي