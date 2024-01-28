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مدرعات ومروحيات و15 ألف دركي.. وزير داخلية فرنسا يحشد عناصره محذرا المزارعين المتظاهرين (فيديو)

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مدرعات ومروحيات و15 ألف دركي.. وزير داخلية فرنسا يحشد عناصره محذرا المزارعين المتظاهرين (فيديو)
Globallookpress Telmo Pinto
الشرطة الفرنسية-باريس
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن السلطات الفرنسية ستنشر 15 ألف دركي وشرطي لمنع حدوث اضطرابات محتملة في مظاهرات المزارعين في 29 يناير.

وأشار الوزير إلى أن البلاد تواجه "أسبوعا صعبا" فيما يتعلق بالخطط المعلنة للمزارعين لمواصلة إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في الولاية.

كما حدد الخطوط الحمراء التي يجب على النقابات العمالية والمتظاهرين عدم تجاوزها.

وقال: "لقد أعطيت تعليمات واضحة ومهمة للغاية إلى المحافظين، أولها: لا ينبغي للجرارات دخول المدن الكبرى، بما في ذلك باريس. ويجب أن يستمر السوق في رونجي في العمل، وكذلك مطارا العاصمة رواسي وأورلي، والمطارات الأخرى في البلاد وأسواق المواد الغذائية الدولية".

ولإنجاز هذه المهمة، وعد بنشر "15 ألف دركي وشرطي، وخاصة الوحدات المتنقلة، في منطقة إيل دو فرانس".

كما أكد دارمانين استخدام المدرعات، موضحا أن رجال الأمن  يجب أن يكونوا قادرين على مواجهة المعدات الزراعية الثقيلة إذا قرر المزارعون اختراق الطوق. وستقوم مروحيات الشرطة بمراقبة الاحتجاجات من الجو.

المصدر: تاس

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