البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يقتربان من الاتفاق على تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية

ذكرت شبكة "سي بي إس" أن فريقا من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقترب من إنهاء صياغة اتفاق تسوية مع البيت الأبيض، لمواجهة الهجرة غير الشرعية عند الحدود.

أشارت "سي بي إس" يوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ويرى معدو مشروع القانون أنه سيقلل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي يجري بشكل كثيف وغير مسبوق منذ ثلاث سنوات.

بحسب القناة التلفزيونية، الاتفاق يمنح السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الحق في تعليق إجراءات اللجوء في الحالات التي يصل فيها تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى مستويات الذروة.

وتمس هذه التجديدات، مناطق في ولايات أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس، حيث يعبر المهاجرون الحدود بانتظام ويستسلمون للسلطات، وهي بدورها تطلق سراحهم في كثير من الأحيان.

من ناحية أخرى، حتى لو تم التوصل إلى مسودة اتفاق، فإنها ستواجه في كل الأحوال مقاومة شرسة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والمطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة لتأمين الحدود.

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في وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن مسودة الاتفاق بشكلها الحالي “محكوم عليها بالفشل”.

ويشكل حل الأزمة على الحدود مع المكسيك حجر الزاوية للموافقة على مخصصات الميزانية الإضافية التي طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن، لدعم أوكرانيا واسرائيل. وكذلك لمواجهة الصين في آسيا.

في المجمل، يرغب البيت الأبيض بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لتغطية هذه الاحتياجات.

المصدر: ريا نوفوستي