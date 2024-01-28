قائد البحرية الأوكرانية يرغب بسفن تسحب من الخدمة في بريطانيا

قال قائد سلاح البحرية الأوكراني أليكسي نيجبابا، إن أسطول بلاده سيقبل بكل سرور سفينتين حربيتين بريطانيتين، قد تضطر البحرية الملكية إلى سحبهما من الخدمة مبكرا بسبب نقص البحارة.

وأضاف نيجبابا، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية: "بالطبع، تحتاج البحرية الأوكرانية إلى سفن حربية. نحن ندرك أنه بدون السفن لا يوجد أسطول. لذلك، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار بشأن إمكانية تسليم فرقاطتين بريطانيتين إلى القوات البحرية الأوكرانية، فسنكون سعداء جدا".

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في وقت سابق أفادت صحيفة Telegraph بأن بريطانيا مضطرة إلى سحب بعض السفن الحربية من الخدمة، من أجل إعادة توجيه البحارة الذين يخدمونها إلى فرقاطات من فئة جديدة.

وأشارت إلى أنه سيتم في هذا العام، إخراج الفرقاطتين HMS Argyll و HMS Westminster من الخدمة.

وكتبت الصحيفة أنه سيتم التخلص من هاتين السفينتين أو بيعهما للحلفاء. وسيتم إرسال أطقمهما للخدمة في فرقاطات Type 26، والتي يجب أن تحل محل السفن المضادة للغواصات من طراز Type 23 الموجودة في الخدمة حاليا.

المصدر: نوفوستي