باحث نرويجي يعلق على "خطأ" فون دير لاين بشأن الجيش الأحمر

اعتبر عالم السياسة النرويجي غلين ديسن أن الاتحاد الأوروبي يعيد كتابة التاريخ بمزاعم أن "قوات الحلفاء" هي التي حررت معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز-بيركيناو عام 1945.

وكتب ديسن، المحاضر في جامعة جنوب شرق النرويج، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "(هذا) نوع من التعديل التاريخي الوقح من جانب الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد السوفيتي جزءا من قوات الحلفاء، لكن الجيش الأحمر هو الذي حرر أوشفيتز".

وأعاد ديسن نشر رد بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي على بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نسبت فيه تحرير أوشفيتز في 27 يناير 1945 لقوات الحلفاء وليس للجيش السوفيتي.

Some bold historical revisionism from the EU. The Soviet Union was part of the Allied Forces, but it was only the Red Army that liberated Auschwitz pic.twitter.com/2mSEfS4D6c — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) January 27, 2024

المصدر: RT