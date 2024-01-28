 
مباشر

باحث نرويجي يعلق على "خطأ" فون دير لاين بشأن الجيش الأحمر

أخبار العالم

باحث نرويجي يعلق على
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv7j

اعتبر عالم السياسة النرويجي غلين ديسن أن الاتحاد الأوروبي يعيد كتابة التاريخ بمزاعم أن "قوات الحلفاء" هي التي حررت معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز-بيركيناو عام 1945.

وكتب ديسن، المحاضر في جامعة جنوب شرق النرويج، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "(هذا) نوع من التعديل التاريخي الوقح من جانب الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد السوفيتي جزءا من قوات الحلفاء، لكن الجيش الأحمر هو الذي حرر أوشفيتز".

وأعاد ديسن نشر رد بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي على بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نسبت فيه تحرير أوشفيتز في 27 يناير 1945 لقوات الحلفاء وليس للجيش السوفيتي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا