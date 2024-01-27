 
مباشر

بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تطلب تصحيح الخطأ في تصريح فون دير لاين حول المحرقة

أخبار العالم

بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تطلب تصحيح الخطأ في تصريح فون دير لاين حول المحرقة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv40

أشارت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نسبت تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو لقوات الحلفاء وليس للجيش السوفيتي.

وأكدت البعثة الروسية على وجود خطأ في تصريح فون دير لاين، حول المحرقة، حيث نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه تم تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو (أوشفيتز) بواسطة قوات الحلفاء، رغم أن الجيش الأحمر بالذات هو الذي حرر المعسكر المذكور.

 

إقرأ المزيد
لافروف يؤكد استعداد روسيا لتفعيل جهودها في مكافحة إنكار الهولوكوست
لافروف يؤكد استعداد روسيا لتفعيل جهودها في مكافحة إنكار الهولوكوست

وأضافت البعثة: "عند قراءة بيان المفوضية الأوروبية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، اكتشفنا خطأ أساسيا. وسيكون من الرائع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتصحيح ذلك".

وشددت البعثة الروسية على أن الجيش الأحمر، هو الذي حرر معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو، وليس قوات الحلفاء.

المصدر: تاس

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا