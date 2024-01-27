بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تطلب تصحيح الخطأ في تصريح فون دير لاين حول المحرقة

أشارت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نسبت تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو لقوات الحلفاء وليس للجيش السوفيتي.

وأكدت البعثة الروسية على وجود خطأ في تصريح فون دير لاين، حول المحرقة، حيث نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه تم تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو (أوشفيتز) بواسطة قوات الحلفاء، رغم أن الجيش الأحمر بالذات هو الذي حرر المعسكر المذكور.

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وأضافت البعثة: "عند قراءة بيان المفوضية الأوروبية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، اكتشفنا خطأ أساسيا. وسيكون من الرائع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتصحيح ذلك".

وشددت البعثة الروسية على أن الجيش الأحمر، هو الذي حرر معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو، وليس قوات الحلفاء.

المصدر: تاس