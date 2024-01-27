بوتين: العدوان الذي تواجهه روسيا اليوم يكشف أن النازية هُزمت عام 1945 ولم يُقض عليها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في حفل أقيم بمناسبة ذكرى فك الحصار عن لينينغراد أن النازية هُزمت عام 1945 ولم يتم استئصالها.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الحفل الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ (لينينغراد سابقا):

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العدوان الذي تواجهه روسيا اليوم يظهر بشكل مباشر أنه في عام 1945 هُزمت النازية، ولكن لم يتم القضاء عليها.

سيبقى مصير لينينغراد وكفاحها وشجاعتها إلى الأبد إحدى الأحداث المأساوية، ولكنه في الوقت نفسه صفحات مشرقة من تاريخ البلاد.

تصرف النازيون بشراسة وحقد بناء على أوامر لا ترحم، لقد تعمدوا وخططوا وحكموا على سكان لينينغراد بالجوع والبرد والحرمان.

حصار لينينغراد هو أفظع مثال على قتل المواطنين السوفييت.

من خلال هدم النصب التذكارية السوفيتية، يتخلى البعض عن ذكرى أسلافهم، ولكننا لن نتخلى عن ذلك أبدا.

أصبحت كراهية روسيا وكراهية الأجانب والنازية أسلحة لدى الدول الأوروبية ودول البلطيق، وللأسف في أوكرانيا.

لن نخون أبدا إنجازات آبائنا وأجدادنا.

كما افتتح بوتين مع لوكاشينكو نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى في بلدة مدينة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ.

وتم اختيار هذا الموقع حيث معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الأطفال السوفييت المعتقلين خلال سنوات الحرب.

وتُحيِي سان بطرسبورغ، اليوم الذكرى الثمانين على رفع الحصار المفروض على المدينة من قبل النازيين الألمانيين في أيام الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: RT