بوتين يجثو على ركبته ويضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان أخيه (فيديو + صورة)  

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان أخيه فيكتور، الذي لقي حتفه طفلا أثناء الحصار النازي للينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى.

وشارك الرئيس الروسي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم بفعاليات إحياء الذكرى الـ80 لفك حصار قوات ألمانيا النازية عن لينينغراد في الحرب الوطنية العظمى.

Sputnik

كما افتتح بوتين مع لوكاشينكو نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى في بلدة مدينة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ.

وتم اختيار هذا الموقع حيث معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الأطفال السوفييت المعتقلين خلال سنوات الحرب.

المصدر: RT