قال أليساندرو أورسيني في مقالة لصحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية، إن الغرب تعرض للفشل التام في معركته ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في المقالة: "من المهين أن نكتشف أن اقتصاد روسيا أقوى من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وأن صناعتها العسكرية تتفوق على صناعات حلف شمال الأطلسي".

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ويرى أورسيني أن بوتين يضحك والإيطاليون يبكون لأن هناك ركودا في ألمانيا، وانهيار الاقتصاد الألماني سيؤثر بشكل خطير على وضع إيطاليا.

وأشارت المقالة إلى أن الروس يتفوقون كذلك في مجال التكنولوجيا العسكرية على الغرب في العديد من المجالات. وكمثال على ذلك ذكر الصحفي وجود صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" الذي يمكنه حمل رؤوس أفانغارد" الصاروخية فرط الصوتية القادرة على تغيير المسار وارتفاع الطيران، لتتجه نحو هدف يقع على مسافة تصل إلى 18 ألف كيلومتر، وبسرعة 20 ضعف سرعة الصوت.

وبحسب المقالة، اعترف البنتاغون بأن الولايات المتحدة غير قادرة على اعتراض هذه الرؤوس الصاروخية.

المصدر: نوفوستي