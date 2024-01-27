الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر اليومية للجيش الأوكراني
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي شملت نحو 525 جنديا ومنظومة صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي و28 طائرة مسيرة.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:
- صد 5 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هنلك ما يصل إلى 25 عسكريا
- صد هجومين على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر العدو نحو 100 جندي
- صد هجومين على محور دونيتسك، وخسر الأوكرانيون هناك نحو 250 جنديا بين قتيل وجريح
- صد 4 هجمات على محور جنوب دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو نحو 115 جنديا
- خسرت القوات الأوكرانية 20 عسكريا على محور زابوروجيه و15 آخرين على محور خيرسون
- إصابة منظومة صواريخ مضادة للطائرات "إس-300" في مقاطعة تشيركاسي (وسط)، ومستودعات للوقود وأسلحة الطيران في مقاطعتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك
- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في أكثر من 100 منطقة
- إسقاط 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire وتدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية
المصدر: وزارة الدفاع الروسية