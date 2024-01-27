قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، في مقابلة صحفية، إنه يجب على بلاده أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، ووعد باتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.

وأضاف فيتسو في مقابلة مع صحيفة Teraz الإخبارية: "أريد أن تكون لدينا علاقات طبيعية واعتيادية مع أوكرانيا، كما مع أي دولة أخرى، بما في ذلك روسيا. وكرئيس للحكومة، أريد أن أقول: نعم، سأبدأ في اتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع روسيا، تماما كما نفعل مع أوكرانيا".

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ودعا رئيس الوزراء السلوفاكي إلى إنهاء سريع للنزاع في أوكرانيا، وبدء المفاوضات.

في ديسمبر 2023، صرح فيتسو بأنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، يجب التظاهر بأن روسيا غير موجودة.

وفي نوفمبر 2023، استقبل فيتسو سفيري الولايات المتحدة وروسيا. وأشار إلى أنه "يتعامل مع كل واحد منهما باحترام، لأنه لا يرتدي نظارات باللونين الأبيض والأسود".

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا أيضا إن بلاده يجب أن تستعد للفترة التي ستلي نهاية الصراع في أوكرانيا، وتقوم بتطبيع العلاقات السلوفاكية الروسية.

المصدر: نوفوستي