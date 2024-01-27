بغداد تعرب عن ترحيبها بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وجددت الخارجية العراقية تأكيدها على "أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين".

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وأعربت عن "تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب إفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية".

هذا وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.

وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".

المصدر: واع