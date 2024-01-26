تونس تعرب عن "ارتياحها للقرار الكبير والعادل" لمحكمة العدل الدولية

أعربت تونس عن "ارتياح كبير للقرار المنصف والعادل" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا.

واعتبرت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا "القرار التاريخي خطوة بالغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارا للعدل وللقيم الإنسانية السامية، ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي، وإعلاء لصوت الحق ولقوة الحجة على سياسات ازدواجية المعايير".

ودعت تونس إلى "العمل على إلزام إسرائيل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم، وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية، ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني".

وذكرت تونس بأنها "ستقدم يوم 23 من الشهر المقبل مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

هذا وطلبت الجزائر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لمنطوق حكم محكمة العدل الدولية.

وطالبت محكمة العدل الدولية في وقت سابق يوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

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وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.

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كما أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي.

المصدر: RT + "موزاييك إف إم"