بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما في سوليدار يوميا رغم صعوبة الوضع هناك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الوضع في سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية ليس سهلا حيث تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد، وتتصدى لها قواتنا المسلحة وتتقدم للأمام يوميا.

وقال بوتين اليوم الجمعة، خلال لقاء مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "هناك (في سوليدار) كان الوضع صعبا للغاية، ولا يزال صعبا، والعدو يحاول شن هجوم مضاد هناك من جميع الجهات، لكن لا شيء ينجح، بل على العكس من ذلك فإن وحداتنا تتقدم على محاور مختلفة وتقترب تدريجيا من القناة.. بكل الأحوال هناك تقدم في هذا الاتجاه.. ربما تبقى 800 متر للقناة".

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وأشار الرئيس أيضا إلى أن المقاتلين الروس يقومون بعملهم بثقة شديدة وانسجام.

وأضاف: "على الجانب الجنوبي، على الجانب الشمالي، على جميع الجهات يجري التقدم تدريجيا، وقد تم صد جميع الهجمات المضادة، والتقدم للأمام يحدث كل يوم تقريبا".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس+RT