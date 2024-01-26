صحفي: زيلينسكي كان يعتزم التحقيق عام 2019 في علاقة بايدن وابنه مع شركة "بوريسما"

ذكر الصحفي سيمون شوستر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان مستعدا في 2019 للتحقيق في اتصالات نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن وابنه هانتر مع شركة "بوريسما" النفطية.

وقال شوستر في كتابه The Showman by Time حول النزاع في أوكرانيا أنه وفقا للمعلومات الواردة من حاشية زيلينسكي، بعد أن قام دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2019، بمنع حزمة مساعدات بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. بدأ مكتب الرئيس الأوكراني بالإعداد لمقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية. حيث كان "(حاشية زيلينسكي) على وشك الإعلان في المقابلة مع "سي إن إن" عن بدء التحقيقات التي طلبها ترامب".

إقرأ المزيد

لكن رد الفعل في الكونغرس الأمريكي، الذي طالب بتجديد المساعدات، دفع كييف إلى التخلي عن هذه الخطط.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرا تنفيذيا كبيرا في الشركة الأوكرانية "بوريسما" أشار إلى أن جو بايدن في منصب نائب الرئيس الأمريكي تلقى منه رشوة قدرها 5 ملايين دولار، وأن دافع الرشوة احتفظ بسجل المكالمات مع بايدن بعد تسليمه الرشوة، لإثباتها عليه.

كما كشف السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، أن المواطن الأوكراني الذي اتهم بايدن بالرشوة لديه 17 تسجيلا صوتيا لمحادثاته مع بايدن ونجله هانتر بايدن الذي عمل في إدارة الشركة الأوكرانية المذكورة.

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي، ساعد في تنسيق خطة لإغلاق القضايا المرفوعة ضد مالك شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما" نيكولا زلوتشيفسكي.

وأوضحت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني التي استندت إليها في تقريرها والتي حصلت عليها من كومبيوتر هانتر المفقود، تظهر أن بايدن الابن ساعد في تنسيق خطة بالشراكة مع الاستراتيجيين الديمقراطيين "لإغلاق أي قضايا ترفع بحق مالك شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما" وكذلك جمع معلومات استخباراتية عن مكتب المدعي العام الأعلى في البلاد.

المصدر: تاس