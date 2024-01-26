رئيس مكتب زيلينسكي يناقش مع مستشار البيت الأبيض موضوع مساعدة أوكرانيا

قال أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق "تليغرام" اليوم، إنه أجرى محادثة هاتفية مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان.

وأشار يرماك إلى أن الجانبين بحثا خلال ذلك، خطوات الكونغرس الأمريكي في تنسيق المساعدة لأوكرانيا.

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وأضاف يرماك: "أجريت محادثة هاتفية مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أولينا الاهتمام الخاص لموضوع اتخاذ الكونغرس الأمريكي قرارات بشأن حزمة المساعدة اللازمة لأوكرانيا".

وذكر يرماك أنه أبلغ الطرف الأمريكي عن تطورات الوضع في ساحة المعركة، كما ناقش الطرفان أيضا "صيغة السلام" الأوكرانية والاستعدادات لـ "قمة السلام".

وفي نهاية ديسمبر، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من واشنطن، فإن الدول الغربية "من المحتمل جدا" أن ترفض ذلك أيضا.

في نفس الوقت، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي بعد من الاتفاق على تخصيص الحزمة التالية من المساعدات المالية لنظام كييف، وتعتبر هنغاريا الدولة الأكثر معارضة لضخ الأموال الجديدة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي