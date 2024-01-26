رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لزيادة المساعدات لأوكرانيا

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بن كاردين إلى زيادة المساعدات لأوكرانيا "إذا أردنا الحفاظ على مصداقية أمريكا لدى حلفائنا".

وفي تصريحاته أمام مجلس الشيوخ قال كاردين: "هذا ليس خيارا بين إرسال التمويل إلى أوكرانيا أو عدم إرسال التمويل. الخيار هو بين إرسال دولارات أمريكية لمحاربة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الآن أو إرسال جنود أمريكيين لمحاربته لاحقا. إذا أردنا الحفاظ على مصداقية أمريكا لدى حلفائنا، فالأمر متروك لنا".

وأضاف: "إذا أردنا أن نظهر لشركائنا أننا سنكون هناك للمساعدة في الأوقات الصعبة، فالأمر متروك لنا. إذا أردنا التأكد من أن الولايات المتحدة تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، فالأمر متروك لنا".

يذكر أن إدارة البيت الأبيض أرسلت طلبا للكونغرس منذ ما يقرب من أربعة أشهر للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا.

إجمالا، يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصول على نحو 106 مليارات دولار لتغطية هذه الاحتياجات، ولكن خطط بايدن يعطلها مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

المصدر: The Hill + RT