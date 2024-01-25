بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان في 10 أبريل المقبل

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض يوم 10 أبريل المقبل.

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي المتجهة إلى ولاية ويسكونسين، يوم الخميس: "يسرني أن أعلن اليوم أن الرئيس بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا مع زوجته في إطار زيارتهما الرسمية يوم 10 أبريل".

وأضاف أن لقاء الزعيمين يؤكد على "أهمية التحالف مع اليابان والعلاقات الثنائية وكذلك العمل المشترك ككل، ليس فقط لتعزيز التعاون الثنائي"، بل والتعاون مع الشركاء الآخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وتابع كيربي: "أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع مناقشة فعالة لتعميق تعاوننا مع اليابان وتعزيز قدرات تحالفنا على كافة الاتجاهات وكذلك كيفية عملنا المشترك على التصدي لعدد من التحديات والمخاطر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأوضح أن "هذا يضم أيضا التعاون مع كوريا الجنوبية، وبالتالي ستكون هناك مواضيع كثيرة للمناقشة".

يذكر أن آخر زيارة لرئيس وزراء اليابان للولايات المتحدة جرت في يناير عام 2023.

المصدر: تاس