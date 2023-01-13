بايدن: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أمن اليابان بالكامل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اليابان تواجه تحديات وبيئة أمنية معقدة، مؤكدا التزام واشنطن بالدفاع عن أمن اليابان بشكل كامل.

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وخلال استقباله رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في البيت الأبيض، أوضح بايدن أن استراتيجية اليابان الدفاعية الجديدة ستكون مفيدة للحلفاء.

ومن جانبه، شكر كيشيدا الرئيس بايدن على استقباله وعبر عن امتنانه على جهود واشنطن بشأن أمن المنطقة.

وكان بايدن نشر تغريدة على صفحته الرسمية قال فيها "اليوم، أرحب برئيس وزراء اليابان في البيت الأبيض، الحليف الثابت في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم".

وأضاف "سنعمل على تعميق تعاوننا في كل شيء من الاقتصاد والتقنيات إلى تغير المناخ والأمن".

Today, I’m welcoming Prime Minister @kishida230 of Japan to the White House, a steadfast ally in advancing peace and stability in the Indo-Pacific and the world.



We will deepen our cooperation on everything from economics and critical technologies to climate change and security. — President Biden (@POTUS) January 13, 2023

هذا، واستضافت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، كيشيدا، في في مقر إقامتها لمتابعة ارتباطات نائب الرئيس الأخيرة مع رئيس الوزراء في بانكوك في نوفمبر 2022 وفي طوكيو في سبتمبر 2022، وفق بيان للبيت الأبيض.

وينتشر في اليابان حاليا نحو 50 ألف جندي أمريكي، يتمركز أكثر من نصفهم في جزيرة أوكيناوا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية