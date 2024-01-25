لافرينتيف يؤكد أن إرهابيين من إدلب يحاربون إلى جانب أوكرانيا

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، بأن روسيا لديها بيانات عن أعضاء التنظيمات الإرهابية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب ينشطون في أوكرانيا بجانب كييف.

وقال لافرينتييف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا لديها معلومات تفيد بأن مقاتلي داعش (جماعة داعش الإرهابية المحظورة في روسيا) قد تم إرسالهم مؤخرا من سوريا إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب كييف: "هناك أدلة على أن بعض أعضاء المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ينشطون بالفعل في أوكرانيا، وخاصة الأشخاص من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة".

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وانطلقت في كازاخستان يوم أمس أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا بمشاركة وفود من الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا).

وجاء في البيان المشترك عقب الاجتماع الدولي الحادي والعشرين لصيغة أستانا حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف: أن مسؤولين من "روسيا وتركيا وإيران "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء وجود ونشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد بإدلب".

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.

وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود الجماعات الإرهابية وأنشطتها التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد وما حولها بما في ذلك ما يتعلق بالوضع الإنساني، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددوا على ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما شددت الدول على أهمية منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة وجذب دول أخرى في المنطقة إليها.

وأشارت الدول إلى الاتفاق المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة الثلاثية في 19 يوليو 2022 لتنظيم اجتماع قمة في روسيا، واتفقت على عقد الاجتماع الدولي الـ 22 بشأن سوريا في أستانا خلال النصف الثاني من عام 2024.

المصدر: تاس+ RT