روسيا تحذر.. لن تتحول أراضي سوريا لساحة حرب

تاريخ النشر:25.01.2024 | 16:56 GMT | أخبار العالم العربي
ضيف حلقة نيوزميكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكساندر لافرينتيف.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين غربي مدينة خان يونس ضد قوتين من الجيش الإسرائيلي أسفرتا عن مقتل وإصابة 25 عسكريا.
أعلنت "جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) عن اشتباكها اليوم الأربعاء مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب.
أفادت قناة "13" العبرية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مؤخرا تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء قوله إن السعودية تستعد لفتح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري.
حذر خبير شؤون الأمن القومي المصري الصحافي محمد مخلوف من أن محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة خط أحمر، وأن الاقتراب منه انتحار وهلاك للجيش الإسرائيلي ويهدد استقرار المنطقة.
أثار خبر نشرته رويترز عن استعداد السعودية لافتتاح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لن يكون الأمر سهلا.. هذا ما قاله ضابط في الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس، لقادة بلاده في أعقاب المعركة الباسلة التي خاضها رجال الشرطة المصرية في 25 يناير عام 1952.
اكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد إسدال الستار على دوري المجموعات يوم الأربعاء بإجراء لقاءات المجموعتين الخامسة والسادسة.
وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه دليل على تعمق الأزمة بين مصر وإسرائيل.
أظهرت لقطات فيديو لحظة هجوم شقيق أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته.
زل لسان طالبة في إحدى الجامعات الأمريكية، معترفة بأن ما يجري في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، قبل أن تستدرك ما قالته وسط صيحات الاستهجان وعلامات الارتباك على وجهها.
قال وزير المالية عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قطر مسؤولة عن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الماضي، وموقف الغرب منها منافق.
حذر العميد السابق بالجيش المصري سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، من كارثة كبرى ستحدث إذا وصلت إسرائيل إلى رفح.
علق خبيران مصريان على تقرير القناة "13" العبرية التي أوردت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
بحثت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، مع رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة "بريكس" ديلما روسيف، سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
قال رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا فلاديمير روغوف إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإسقاط الطائرة "إيل-76" لثلاثة أسباب على الأقل.
أفادت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما والجنرال السابق في الجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف أسقط طائرة النقل الروسية التي تقل الأسرى الأوكرانيين عمدا لإلقاء اللوم على روسيا.
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن احتلال قطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فيها لم يعد مجرد حلم، مبينة أن الحكومة تعمل على الخطة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
تحدثت "ديلي ميل" عن "وثائق تكشف خيانة نيكي هايلي الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية زوجها مرتين".
أفادت صحيفة "الرأي" نقلا عن مصادر بأن شركة ناقلات النفط الكويتية قررت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر مؤقتا، بسبب التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
أدلى نجم خط وسط منتخب مصر لكرة القدم، إمام عاشور، بأول تعليق له بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مران "الفراعنة" في كوت ديفوار أمس الأربعاء.
تعتبر إسفنجات غسل الأطباق الرغوية بيئة مثالية لنمو البكتيريا. في غضون أسبوع، تظهر فيها الكائنات الحية الدقيقة أكثر بـ 200 ألف مرة من تلك الموجودة في مقعد المرحاض.
علق البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري على تقرير القناة "13" العبرية التي أوردت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
أصدرت حركة حماس، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على الموقف المصري بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، معتبرة أنه يعبر عن أهمية الدور المصري.
قال مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات.
قدر البنتاغون كلفة الحشد العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر بـ1.6 مليار دولار، وهي فاتورة لا تستطيع الوزارة دفعها لعدم القدرة على إقرار الميزانية بحسب مسؤولين أمريكيين.
اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، يبقى متقدما باستمرار خطوة واحدة عن الاستخبارات الإسرائيلية التي لم تنجح بالوصول إليه منذ 4 أشهر.
ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة تركز حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة.
دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ111، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.
ناقش رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO" أرسينيو دومينجيز، تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.
انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ الممثل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.
أسدل الستار يوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي أسفرت عن تأهل 16 منتخبا لثمن النهائي بينها ثلاثة منتخبات عربية.
اندلع سجال حاد بين عدد من النواب اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس النواب، حينما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.
نجت طائرة عسكرية تركية من كارثة محققة ونفذت هبوطا اضطراريا في قيصرية بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية ممكن "حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".
وجد باحثون أن أثداء الرجل أكثر خطورة مما نعتقد، وذلك لأن وجودها يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 37%.
لفتت مديرة قناة RT العربية مايا مناع إلى أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل اعترف بنجاح RT في الوصول إلى الجمهور العربي بلغته، فناشد المؤسسات الأوروبية أن تحذو حذوها.
أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.
أعلن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن رفضت طلبا روسيّا بعقد جلسة عاجلة اليوم بشأن إسقاط طائرة "إيل 76"، على أن تعقد غدا الخميس.
أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا.
علقت على أسوار إسطنبول في تركيا صورة ضخمة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بعد تصدر الحركة اليمنية حديث الرأي العام نتيجة استهدافها سفنا متوجهة إلى إسرائيل عبر مياه البحر الأحمر.
قتل 20 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت في غزة.
اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وحسم 16 منتخبا تأهله للدور ثمن النهائي.
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن إسرائيل توقفت عن الالتزام باتفاقية إبلاغ روسيا مسبقا بالهجمات على سوريا.
عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالإيقاف لأربع مباريات، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة "أسود الأطلس" ضد الكونغو الديمقراطية.
التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.
اختتمت مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار أمس الأربعاء والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج تونس والجزائر من الدور الأول.
أصيب مشجعو المنتخب المغربي بالذعر بعد إعلان مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى الذين سافروا إلى ساحل العاج لمؤازرة منتخباتهم في بطولة أمم إفريقيا 2023،عن إصابتهم بمرض الملاريا.
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تم توجيهها لمصر، في تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عن أصول الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، والفروق الطبقية في إسرائيل بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنى في القطاع.
أفادت صحيفة "فورين بوليسي" بأن عملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها على الإقليم، دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة النظر في أولويتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
أشار ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى حالة التأهب المتزايدة في الجيش أمام ضربات "حزب الله" اللبناني للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.
صرح روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف بأن إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود الروسية يثير التساؤلات حول جدوى أي اتفاقات مع كييف.
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استئناف القرار "المجحف" الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في حق مدرب "الأسود" وليد الركراكي على خلفية الأحداث التي رافقت لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذكّرته بأن "غزة تحترق" .
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن رحلة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كالينينغراد هي مهمة عادية كجزء من زيارة مناطق البلاد، وليست "رسالة" إلى دول "الناتو".
كشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن بدء القوات الأوكرانية في تشييد ما وصفه بـ"الخط الدفاعي واسع النطاق" من 3 مستويات، مشيرا إلى تخصيص عشرات المليارات من الهريفنيا لهذا الغرض.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تصر على خطوات عملية وجدول زمني واضح بشأن مسألة إنشاء الدولة الفلسطينية، لأنها مهتمة بالتوصل إلى حل طويل الأمد للقضية.
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن القذيفة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه المبنى الذي قتل فيه 21 عسكريا إسرائيليا يوم أمس، صنعتها "كتائب القسام" محليا.
أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية في مصر بيانا صباح اليوم الخميس، تعليقا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قراره بشأن إمكانية التعاقد مع كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء بعد مرور 20 عاما على مقتل 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 .
حسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا، موقفه من تدريب المنتخب الجزائري للرجال، بعد أن تلقى عرضا لخلافة المدرب جمال بلماضي.
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.
تحدث رئيس شركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، عن ميزة وحيدة تفرق بين محطتي الضبعة النووية المصرية ونظيرتها "أكويو" التركية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاطبا مواطنيه حول غلاء الأسعار في البلاد، إن "كل شيء يمكن أن يهون أمام المصريين إلا الوطن"، مستشهدا بمأساة غزة وصعوبة إيصال الغذاء للمنكوبين فيها.
أعلن عمر السومة نجم منتخب سوريا الأربعاء تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.
رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ومصر تواجه واقعا خطيرا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل دورها بشرف ونبل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسيا.
نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مراسلة "بي بي سي" التي قاطعت وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بالتزام الهدوء و"الاستمتاع بالإجابات".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لموقعين عسكريين إسرائيليين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.
كشف أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي عن انخفاض مخزون سد النهضة بحوالي 3 مليار متر مكعب.
ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري في تقرير أوردت صحيفة "هآرتس" تفاصيله، أن عشرات المجندات في الجيش الإسرائيلي رفضن مغادرة مركز تجنيد بعد أن جرى تعيينهن للعمل كمراقبات عسكريات.
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تستنفر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في مواجهة التهديد المستمر من قبل فصائل آلت على نفسها أن تشعل ساحات موازية دعما للفلسطينيين
دافع مدرب ليفربول يورغن كلوب عن نجم فريقه محمد صلاح ضد الانتقادات التي لحقت باللاعب بشأن مغادرة معسكر مصر وعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد إصابته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
رصدت RT اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة النقل العسكرية الروسية إيل 76 التي كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا فوق بيلغورود.
تعرضت المتزلجة الروسية على الجليد ماريا سيمونوفا والبالغة 14 عاما لحادث، الأربعاء، أثناء أداء عرض ثنائي ضمن منافسات بطولة موسكو للتزلج.
اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية تمثل تهديدا، ليس فقط لقواتها الموجودة في العراق بل وللقوات العراقية أيضا، مؤكدة عزمها على "الدفاع عن النفس".
الولايات المتحدة تستعد لسحب قواتها من سوريا. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أنها ستصدر يوم الجمعة 26 يناير، حكما بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
علق مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة على خسارة "النشامى" المفاجئة أمام البحرين يوم الخميس في ختام مباريات المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم.
قال أحد سكان مدينة تشيرنوفتسي الواقعة في غرب أوكرانيا في مقابلة مع صحيفة Kyiv Independent، إن سكان تلك المنطقة في خوف دائم بسبب تجاوزات موظفي شعب التجنيد.
كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، لـRT موعد بدء عمل المفاعلات النووية المصرية الأربعة بعد حفل صب خرسانة المفاعل النووي الرابع بمشاركة الرئيسين الروسي والمصري.
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي يوم الأربعاء، رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
صرح ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "نوفوستي" بأنه قد تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إيل-76" التي أسقطت في منطقة بيلغورود يوم أمس وعلى متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.
لاقى إعلان أسماء وصور المطلوبين الخطرين في قضايا تهريب المخدرات إلى الأردن الكثير من الثناءات، واعتبر كثيرون أن "تشميس" المجرمين مطلب الأردنيين لأن القانون فوق الجميع.
سجلت الكاميرا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الأربعاء لحظة حادث مروري مروع حيث انحرفت حافلة عن سيرها في خط للسيارات وخرجت إلى طريق للمارة ودهست عدة أشخاص.
هاجمت الجماهير السعودية مدرب كوريا الجنوبية، الألماني يورغن كلينسمان بعد ظهوره وهو يبتسم إثر استقبال شباك منتخبه هدف التعادل أمام ماليزيا في كأس آسيا.
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