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نيوزميكر

روسيا تحذر.. لن تتحول أراضي سوريا لساحة حرب

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة نيوزميكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكساندر لافرينتيف.

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