روسيا.. الحكم بالسجن 27 عاما على قاتلة المراسل الحربي تتارسكي

حكمت المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية على داريا تريبوفا بالسجن لمدة 27 عاما في قضية الهجوم الإرهابي بمدينة سان بطرسبورغ، الذي أسفر عن مقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" من قاعة المحكمة، حيث أعلن رئيس المحكمة تيمور تشيدكوف الحكم: "أدينت تريبوفا وحكم عليها بالسجن لمدة 27 عاما في سجن النظام العام مع غرامة قدرها 600 ألف روبل (6700 دولار أمريكي)".

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وقد أدينت الإرهابية تريبوفا بموجب مواد "الهجوم الإرهابي" و"حيازة ونقل وتخزين وحمل عبوات ناسفة على نحو غير قانوني" و"حيازة وتخزين ونقل رخصة قيادة مزورة عن عمد من أجل تسهيل ارتكاب جريمة أخرى"، وقد اعترفت تريبوفا بالتهمة الأخيرة فقط.

في الوقت نفسه، طلب المدعي العام الحكم على تريبوفا بالسجن لمدة 28 عاما، وغرامة قدرها 800 ألف روبل (8900 دولار)، فيما طلبت المتهمة ومحاميها إحالة القضية لمزيد من التحقيق.

كذلك حكمت المحكمة على دميتري كاسينتسيف، الذي قام بإيواء المتهمة في منزله مباشرة بعد الهجوم الإرهابي، بالسجن لمدة عام و9 أشهر في سجن النظام العام، وأمر القاضي باحتجازه في قاعة المحكمة.

وكما ذكر رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين فقد حاولت المتهمة إقناع جهات التحقيق بأنها ظنت التمثال جهاز تعقب، وقد تلقت المتهمة 132 ألف روبل (1500 دولار) مقابل الهجوم الإرهابي.

وقالت تريبوفا في المحكمة إنها كانت ترغب في الانتقال إلى أوكرانيا، فاتصلت بالصحفي رومان بوبكوف، الذي قام، بحسب المحققين، بتجنيدها والإشراف على التحضير للهجوم الإرهابي. وقد كشفت هيئة الأمن الفيدرالية عن شريك آخر هو يوري دينيسوف، وهو من سلم التمثال الملغوم للمتهمة عن طريق خدمة التوصيل. وقد وضع كل من دينيسوف وبوبكوف على قائمة المطلوبين.

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لعقوبة المرأة على مجموعة من الجرائم بموجب القانون الجنائي الروسي هو 30 عاما.

المصدر: نوفوستي