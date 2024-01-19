بطرسبورغ.. النيابة تطالب المحكمة بالسجن 28 عاما لقاتلة المراسل الحربي تتارسكي

طالب المدعي العام المحكمة بإدانة الإرهابية داريا تريبوفا بقتل المراسل العسكري فلادلين تتارسكي والحكم عليها بالسجن 28 عاما، وغرامة 800 ألف روبل (9000 دولار).

كما طالب المدعي العام بالحكم بالسجن لمدة عام و10 أشهر على متهم آخر ساعد تريبوفا على التواري في بطرسبورغ بعد الجريمة.

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وبدأت جلسات الاستماع اليوم في قضية التفجير الإرهابي الذي نفذته تريبوفا المتهمة كذلك بحيازة ونقل وتخزين وحمل المتفجرات، واقتناء وحمل ونقل الوثائق المزورة.

وقتل فلادلين تتارسكي في أبريل الماضي بتفجير قنبلة زرعت في تمثال قدمته له تريبوفا على شكل هدية خلال أمسية لمؤيدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتم القبض على الجانية في شقة مستأجرة بمدينة بطرسبورغ، قبل فرارها من روسيا بوثائق مزورة حصلت عليها من استخبارات أجنبية.

وأسفر التفجير إضافة إلى مقتل تتارسكي، عن إصابة 32 شخصا آخرين.

المصدر: RT