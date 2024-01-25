بيلاروس.. اتهام 20 شخصا بالتآمر للاستيلاء على السلطة

أعلنت لجنة التحقيق في بيلاروس اليوم الخميس أنها بدأت إجراءات غيابيا بحق 20 شخصا مقيمين في الخارج يتهمون بالتآمر للاستيلاء على السلطة والتطرف.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها عبر "تلغرام" إنها باشرت عملية إجراءات ضد 20 "ممن يسمون بالمحللين لـ(المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا) تيخانوفسكايا، الذين تورطوا في مؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة في جمهورية بيلاروس بوسائل غير دستورية، وانضموا إلى تنظيمات متطرفة تم إنشاؤها لضمان فعالية النشاط الإجرامي".

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وبحسب البيان، فإن المتهمين قاموا بدور فعال "في تطوير وتنفيذ مفهوم الأنشطة التدميرية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس، كما ساهموا في إثارة العداء الاجتماعي والشقاق في المجتمع".

ودعت لجنة التحقيق المتهمين للمثول أمام المحققين في العاصمة مينسك.

في وقت سابق، استحدثت بيلاروس على المستوى التشريعي إجراءات خاصة (غيابية) في القضايا الجنائية بحق المتهمين الموجودين خارج البلاد.

وفي صيف 2020 اندلعت في بيلاروس احتجاجات بعد أن رفضت المعارضة الاعتراف بفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة، وأعلن المعارضون تسخانوفسكايا "رئيسة" للبلاد.

في خريف عام 2021، فتحت السلطات البيلاروسية ملفات قضية ضد المعارضين، متهمة إياهم بتشكيل هيئات حكومية زائفة ودخولهم باسم هذه الهيئات في مفاوضات مع جهات دولية، لتحكم في مارس محكمة في مينسك على تيخانوفسكايا غيابيا بالسجن 15 عاما.

المصدر: "نوفوستي"