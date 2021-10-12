مينسك تحقق في قضية "الاستيلاء على السلطة" ضد تيخانوفسكايا ولاتوشكو

أكد الممثل الرسمي للجنة التحقيق البيلاروسية سيرغي كاباكوفيتش، فتح قضية جنائية جديدة ضد المعارضين سفيتلانا تيخانوفسكايا وبافل لاتوشكو.

وقال: "يجري التحقيق في قضية جنائية، بدأت على أساس جريمة بموجب المادة 382 من القانون الجنائي لبيلاروس".

وأوضح، أن "الحديث يدور عن انتحال شخص لصفة أو منصب مسؤول".

وأدرجت لجنة أمن الدولة في مينسك تيخانوفسكايا وأكثر من 10 أشخاص آخرين في قائمة الأشخاص المتورطين في الإرهاب.

وأصدر مكتب المدعي العام في بيلاروسيا تعليمات إلى جهاز المخابرات ببدء بحث دولي عن تيخانوفسكايا للاشتباه في "التحضير لعمل إرهابي".

المصدر: RT