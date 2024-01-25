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رفع صورة لزعيم الحوثيين على أسوار إسطنبول التاريخية (صورة)

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رفع صورة لزعيم الحوثيين على أسوار إسطنبول التاريخية (صورة)
زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.
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علقت على أسوار إسطنبول في تركيا صورة ضخمة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بعد تصدر الحركة اليمنية حديث الرأي العام نتيجة استهدافها سفنا متوجهة إلى إسرائيل عبر مياه البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد شرعت خلال الأسابيع الماضية في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر في محاولة منها لتوجيه أنظار العالم إلى الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واللافت في الأمر هو تزامن هذه الحركة مع زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

ولاقت الصورة الملتقطة في منطقة أدرنه كابي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. وحملت الصورة عبارات "جميعنا اليمن" و"متطوعو القدس".

وفي حادثة مشابهة جرت في منتصف نوفمبر الماضي، قامت مجموعة من الأتراك برفع صورة ضخمة للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على أسوار قلعة أثرية في مدينة دياربكر، غير أن الصورة تمت إزالتها بعد فترة قصيرة بحجة أن القلعة مدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

المصدر: جريدة زمان + RT

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