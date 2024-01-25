قال مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات.

ولم يوضح ماكغريغور، وهو منتقد دائم للسلطات الأوكرانية والتدخل الأمريكي في النزاع الأوكراني من أين جاء بهذا الرقم.

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وأضاف الخبير، على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "قال صديقنا (السناتور الأمريكي) ليندسكي غراهام، إنه يجب علينا أن نكون ممتنين لعدم مقتل أي أمريكي في أوكرانيا. ولكن هذه كذبة. نحن نعلم أن ما لا يقل عن 400 أمريكي قتلوا هناك، سواء كانوا متعاقدين أو يرتدون الزي العسكري".

وتابع القول: "إدارة البيت الأبيض لن تتحدث عن هذا الموضوع، ولن يتم نشره في وسائل الإعلام".

وأعرب الخبير عن اعتقاده بأنه عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، سينتقل فلاديمير زيلينسكي إلى "أحد قصوره في قبرص أو إيطاليا".

ووفقا للعقيد الأمريكي المتقاعد، قد يختار زيلينسكي كذلك ولاية فلوريدا الأمريكية مكانا لإقامته.

وكتب ماكغريغور: "كل هذا عملية احتيال، ويتم استغلال الأوكرانيين من قبل الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي